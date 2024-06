F1, George Russell: “Ok il 4° posto ma potevo fare meglio. Ho spinto troppo nel giro di lancio”

George Russell confidava in qualcosa di più ma, ad ogni modo, si tiene stretto comunque il suo quarto posto al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring la Mercedes non è stata in grado di confermare quanto di buono fatto vedere tra Spagna e FP1 di questa mattina.

La pole position della Sprint Race è di Max Verstappen con il tempo di 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarto proprio George Russell a 368 millesimi davanti a Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc.

Al termine della Q3 il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale del team Mercedes: “La gomma morbida mi è sembrata molto buona e il mio giro è stato veloce. Sono rimasto quindi un po’ sorpreso dal distacco da Verstappen ma, probabilmente, ho spinto troppo nel giro di uscita. Ciò ha potenzialmente tolto un po’ di grip di picco alla gomma. Dall’interno della macchina, mi è sembrato il miglior giro della sessione, quindi questa è probabilmente la spiegazione del perché siamo scesi un po’ più indietro.

Il classe 1998 prosegue: “La P4 è ancora una buona posizione per partire per la Sprint Race di domani. Siamo in lotta per il podio. Il nostro obiettivo è ovviamente la qualifica e il Gran Premio di domenica, ma questa è solo un’altra conferma che siamo sulla strada giusta e siamo nella bagarre della parte alta della classifica”.