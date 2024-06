F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo fatto un passo avanti, ma non è sufficiente”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, neanche a dirlo, la pole-position è andata all’olandese Max Verstappen. Il leader della classifica generale, dopo aver vinto la Sprint Race odierna, ha voluto ribadire il concetto e si è preso la p.1 davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di George Russell.

Per la Ferrari una prestazione fuori dalla top-3, con lo spagnolo Carlos Sainz quarto e il monegasco Charles Leclerc sesto. Quest’ultimo ha provato a tirar fuori anche quel qualcosa che non c’è dalla vettura, ma ha finito per commettere degli errori, vanificando l’ultimo tentativo. Ha parlato di questo e di altro il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti rispetto a ieri. Nel primo giorno del week end avevamo questi problemi di saltellamento che impedivano ai piloti di guidare al meglio. Abbiamo minimizzato il fenomeno in curva 9 e 10, ma lo abbiamo ancora alla 7“, ha commentato Vasseur.

“Peccato per Charles, perché stava migliorando sensibilmente la sua prestazione, ma poi è finito fuori dalla pista. Pensando a domani, dovremo essere in grado di inserirci nel treno DRS per poi agire con la strategia. In scia c’è un guadagno sostanziale e quindi sarà importante trovarsi al posto giusto e al momento giusto“, ha aggiunto il Team Principal della Ferrari.

In conclusione, sul problema ai freni per Sainz e Leclerc della Sprint, Vasseur ha precisato: “Tutti hanno avuto questa problematica nella Sprint, ma credo che non si replicherà in gara domani“.