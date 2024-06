F1, Fred Vasseur: “Non siamo riusciti ad accendere le gomme, ma domani il meteo detterà legge”

Un sabato estremamente deludente per la Ferrari in occasione delle qualifiche valide per il GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Entrambe le vetture della scuderia di Maranello infatti non sono riuscite ad accedere in Q3: per questo motivo sia Charles Leclerc che Carlos Sainz partiranno dalla sesta fila, precisamente dall’undicesima e dalla dodicesima piazza.

Ma cosa è andato storto? A cercare di rispondere a questa domanda è stato il Team Principal della rossa, Fred Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia: “Le qualifiche non hanno funzionato, non è il risultato che ci aspettavamo. Abbiamo faticato tanto con le gomme. Non siamo gli unici ma non è certo una consolazione. Russell ha fatto la pole con le gomme usate, era difficile decifrare la situazione. Il passo gara però ieri era buono sia sul bagnato che sull’asciutto. E la gara è domani“.

Il francese ha poi proseguito: “Non abbiamo utilizzato un set in più perché l’ultimo era per il Q3, eravamo tutti nella stessa situazione: tutti avevano un set nel Q2 eccetto la Mercedes. Non avevamo la possibilità di utilizzarlo”. In vista della gara l’ago della bilancia sarà il meteo: “Sul bagnato ieri avevamo un passo forte per tutto il giro. In simulazione andavamo bene, domani sarà quindi un’altra storia. Oggi non siamo riusciti ad accendere le gomme per il giro secco. Sarà sicuramente qualcosa da studiare per le prossime qualifiche“.

Vasseur ha quindi concluso: “Oggi non eravamo nel posto giusto e nel momento giusto per assetto e pressione. Le previsioni in vista di domani non sono buone, dunque potrebbe esserci una situazione caotica. Noi abbiamo le nostre carte da giocare, ma il meteo detterà legge su come andrà la gara“.