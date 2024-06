F1, polemiche in casa Ferrari. Leclerc attacca Sainz: “La lotta non è stata corretta”

Charles Leclerc conclude in quinta posizione il Gran Premio di Spagna al Montmelò di Barcellona: una gara che non può lasciare soddisfatta la Rossa. Le Ferrari sono arrivate entrambe dietro alle Mercedes, oltre che a Lando Norris e Max Verstappen. Qualcosa è mancato ieri in qualifica, qualcosa è mancato oggi in gara, non è stato un weekend sicuramente da sorrisi per il Cavallino Rampante.

Questa l’analisi tracciata da Leclerc intervistato da Sky Sport F1, partendo dal contatto con Sainz: “La lotta con Carlos Sainz all’inizio non è stata corretta e soprattutto non giusta in quel momento. Era il momento in cui sapevamo di dover conservare la gomma dal briefing di stamattina. Io all’ultima curva l’ho salvata, mentre ho visto Carlos che è andato e non ha salvato per niente i pneumatici”.

“Alla fine è andata così, si poteva fare la curva ed evitare di tagliarla come ha fatto lui, mi ha danneggiato l’ala a sinistra e fatto perdere un po’ di tempo. Parleremo all’interno del team, alla fine era il suo Gran Premio di casa, ha provato a fare qualcosa di spettacolare e non era il momento giusto per farlo, questo ci è costato almeno una posizione”.

Sul resto della gara: “Dopo quel giro abbiamo fatto una buona gara, il passo era buono e avevo gestito bene la gomma nel primo stint. Oggi non credo che potessi fare qualcosa di più, ma il problema del weekend è stato soprattutto ieri il passo sul giro secco“.