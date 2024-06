F1: Adrian Newey riflette sul futuro. Ma l’opzione con la Ferrari ha una scadenza breve

Il futuro di Adrian Newey è ancora incerto. Malgrado le voci sempre più certe dell’ingaggio in Ferrari, sembra in realtà che l’ingegnere ex Red Bull non abbia ancora sciolto le riserve.

Tuttavia l’attesa non sarà infinita. Secondo quanto riportato oggi da Motorsport Italia, la scuderia di Maranello ha siglato un’opzione con scadenza a luglio. La cifra offerta sarebbe però più bassa rispetto a quella del patron dell’Aston Martin Lawrence Stroll, il quale ha promesso un investimento di ben 100 milioni di sterline in quattro anni.

Una volta assorbito il tran tran mediatico e dunque anche le relative fughe di notizie (veritiere e non), Newey sta finalmente trascorrendo dei giorni di riflessione in serenità, vagliando nel dettaglio ogni richiesta.

Oltre la Ferrari e l’Aston Martin, sul piatto del nativo di Stratford-upon-Avon dovrebbero essere arrivate anche delle proposte da parte di Mercedes e McLaren. Tutti i principali team del Circus hanno avanzato una proposta. Adesso sta al genio decidere la destinazione migliore.