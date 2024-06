Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 17 giugno, streaming

Da oggi, lunedì 17 giugno, a Belgrado, in Serbia, scatteranno gli Europei 2024 di tuffi: alle ore 15.30 si disputerà la prima finale della rassegna, quella del team event, con sei Paesi in gara, tra i quali, però, non ci sarà l’Italia.

La diretta tv degli Europei 2024 di tuffi non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutte le gare su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024 OGGI

Lunedì 17 giugno

15.30 TUFFI Team Event, finale

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024 OGGI: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.