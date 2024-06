Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 25 giugno, streaming

Siamo pronti per vivere una giornata di estrema importanza per quanto riguarda i Campionati Europei di calcio 2024. Oggi, martedì 25 giugno, si andranno a chiudere altri due gironi che, di conseguenza, ci permetteranno di capire in maniera più chiara la situazione del tabellone degli ottavi di finale della manifestazione continentale.

Si inizierà con il Gruppo D alle ore 18.00. Le partite saranno Francia-Polonia e Olanda-Austria. La situazione della classifica vede Oranje e Bleus in vetta con 4 punti, quindi Austria a 3 e Polonia a 0.

Il Gruppo C andrà in scena alle ore 21.00 con la sfida tra Inghilterra e Slovenia a Colonia, quindi in contemporanea toccherà a Danimarca-Serbia a Monaco di Baviera. La formazione di Southgate comanda il girone con 4 punti, quindi Danimarca e Slovenia a quota 2, mentre la Serbia chiude a 1.

PROGRAMMA EUROPEI IN TV DI OGGI (martedì 25 giugno)

Ore 18.00 Diretta Gol Euro 2024 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.00 Francia-Polonia – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 2 (252), Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.00 Olanda-Austria – diretta su Sky Calcio 3 (253) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Diretta Gol Euro 2024 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Inghilterra-Slovenia – diretta su Rai1, Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 2 (252), Sky Sport 4K (213) e in streaming su RaiPlay, NOW e SkyGO

Ore 21.00 Danimarca-Serbia – diretta su Sky Calcio 3 (253) e in streaming su NOW e SkyGO