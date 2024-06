Equitazione: Olanda in testa dopo il primo round della Nations Cup di dressage a Rotterdam

In casa comanda l’Olanda. Dopo il primo round della Nations Cup di dressage, in corso di svolgimento a Rotterdam, gli “Oranje” comandano la classifica dell’evento. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

I neerlandesi hanno messo insieme complessivamente uno score di 222.392%, formato dai giudizi ottenuti da Dinja van Liere, con 77.891, Edward Gal, con 73.196, e Emmelie Scholtens, con 71.305, scartando il 70.435 di Marlies van Baalen, precedendo – almeno per il momento – la Danimarca, seconda a 220.349%, e la Germania, terza a 219.435%.

Dalla quarta all’ottava posizione, poi, vi sono rispettivamente: il Belgio (216.869), la Svezia (216.674), la Francia (215.348), la Gran Bretagna (205.305) e gli Stati Uniti d’America (205.305).

Si torna in pista sabato per la seconda e decisiva prova per assegnare la vittoria in questa tappa della Nations Cup di dressage che, nella classifica individuale, vede proprio in testa Dinja van Liere con il punteggio di 77.891