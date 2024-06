Equitazione: Max Kühner si impone nel Global Champions Tour di St Tropez

La sesta tappa del Global Champions Tour 2024 di salto ostacoli, disputata nella splendida cornice di St Tropez è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nella gara individuale sul campo di gara francese.

A fare sua la gara, al jump off con percorso “netto”, è stato l’austriaco Max Kühner che – in sella a Eic Up Too Jacco Blue – ha messo insieme un crono di 36.39 precedendo il “padrone di casa” transalpino Simon Delestre, secondo a 37.74 montando Cayman Jolly Jumper, e lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, terzo assieme al cavallo Rokfeller de Pleville Bois Margot a 38.20; in un contest che non vedeva nessun italiano al via.

In testa alla classifica generale del Global Champions Tour c’è al momento proprio lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, con 162 punti, alle sue spalle lo stesso Max Kühner, secondo con 144 punti, mentre terzo è il tedesco Christian Kukuk a 116.

Dopo St Tropez il circuito la prossima settimana rimarrà ancora in Francia – dal 6 all’8 giugno – spostandosi a Cannes per poi, successivamente, osservare un weekend di riposo.