Equitazione: i Doha Falcons concedono il bis! Vittoria nella Global Champions League di Stoccolma

Una nuova tappa della Global Champions League 2024 di salto ostacoli, la nona, che si è tenuta a Stoccolma, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara svedese.

I Doha Falcons, dopo aver vinto a Parigi, concedono il bis: la squadra di matrice qatariota, composta da Jerome Guery (Quel Homme de Hus), Simon Delestre (Dexter Fontenis Z) e Julien Anquetin (Z Ice Cube Z), ha preceduto il resto delle formazioni in concorso totalizzando un crono complessivo di 143.41 con 4 penalità anticipando i Riesenbeck International, secondi con il tempo di 150.88 con 4 penalità, e gli Scandinavian Vikings, terzi a 142.88 con 8 penalità.

Nulla da fare invece per i Rome Gladiators e i Mexico Amigos, rispettivamente classificati in quinta e nona posizione, senza però schierare alcun alfiere italiano, come De Luca, Casadei o Turturiello.

Nella classica generale della Global Champions League, a comandare solo gli Stockholm Hearts, primi con 176 punti, davanti proprio ai Doha Falcons, secondi a 170, e alle Cannes Stars, terze a 169.

Domani nella capitale svedese sarà la volta del Global Champions Tour, la gara individuale che chiuderà il weekend scandinavo. Il successivo appuntamento per il circuito equestre più prestigio al mondo è fissato in agenda dal 4 al 6 luglio nel principato di Monaco.