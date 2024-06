Dove vedere in tv Italia-Serbia, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Domani, domenica 16 giugno, si gioca Italia-Serbia (ore 8.00), ultima partita della nazionale di Julio Velasco nella fase preliminare della Nations League 2024 di volley femminile. Solo due sconfitte fino ad ora per le azzurre, che hanno messo in saccoccia la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 archiviando il primo obiettivo stagionale.

Questa prima fase della Nations League ha regalato praticamente solo sorrisi alle azzurre, che hanno anche già incamerato il pass per la Final Eight dell’importante manifestazione internazionale itinerante. Vincere però aiuta a vincere, e un miglior posizionamento in classifica indubbiamente potrebbe permettere di avere un tabellone più agevole. Fondamentale continuare a fare bene anche per il ranking, che sarà lo strumento utilizzato per il sorteggio a gironi del torneo a Cinque Cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Serbia, ultima partia della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 16 giugno

Ore 8.00 Italia vs Serbia (Fukuoka, Giappone) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.