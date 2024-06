Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley: orario, programma, streaming

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì (ore 2.00) si gioca Italia-Francia, partita d’esordio della nazionale azzurra nella seconda tappa della Nations League 2024 di volley, che si svolge a Ottawa (Canada). I campioni del Mondo sfidano i campioni Olimpici, che quest’anno difenderanno l’oro davanti al pubblico di casa, per una super sfida assolutamente imperdibile.

Se la Francia ha già il biglietto in Parigi in virtù di essere la nazione ospitante, i ragazzi di Fefè De Giorgi devono ancora avere l’aritmetica certezza di volare nella capitale francese. Il vantaggio nel ranking FIVB è però enorme, e avendo anche vinto tutte e quattro i match disputati finora gli azzurri sono veramente ad un passo dal raggiungere il primo obiettivo stagionale. Un altro successo contro i transalpini darebbe ancora più spinta ad una squadra che migliora ogni volta che scende in campo.

Spettacolare infatti è stato il 3-2 rifilato al Brasile per chiudere gli appuntamenti di Rio, e issarsi così al comando della classifica di Nations League. Si è subito visto un super Simone Giannelli, aiutato alla grande dal martello Alessandro Michieletto. Ma oltre ai titolari le sorprese graditissime sono state i due classe 2004: Alessandro Bovolenta e Luca Porro. Qualcosa in più di due riserve, che quando sono entrati in campo hanno sempre dato la sterzata corretta. De Giorgi poi si può affidare ad una batteria di centrali variegata e ben assortita, per una squadra che ha il sogno di vincere l’unica cosa che manca nella storia italiana. Ma prima c’è da passare per la Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Brasile, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Giovedì 6 giugno

Ore 2.00 Italia vs Francia (Ottawa, Canada) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.