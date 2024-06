Dove vedere in tv Italia-Cuba, Nations League volley: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 7 giugno (ore 17.00), si gioca Italia-Cuba, terzo appuntamento nella tappa di Ottawa (Canada) della nazionale maschile italiana di volley nella Nations League 2024. La trasferta canadese è iniziata male per gli azzurri, che hanno giocato contro la Francia una partita a corrente alternata e sono usciti sconfitti al tie break.

Quella contro i transalpini è stata la prima sconfitta dell’Italia in questo torneo, causata da troppi alti e bassi e diversi momenti in cui si è proprio inceppato il gioco. Dopo il secondo big match contro gli Stati Uniti i ragazzi di Fefè De Giorgi affrontato un avversario sulla carta più abbordabile, strabordante fisicamente ma tatticamente abbastanza indisciplinato. Per gli azzurri non ci sono problemi nel ranking FIVB, con la qualificazione alle Olimpiadi che è ancora salda nelle mani dell’Italia.

Debutto canadese abbastanza opaco per Simone Giannelli e Yuri Romanò, mentre Daniele Lavia è salito di livello nel finale dopo una prima parte con la luce decisamente spenta. Ha fatto il contrario l’altro trentino Alessandro Michieletto, che dopo aver iniziato alla grande si è spento nel finale. Alessandro Bovolenta, decisivo nel set in cui è entrato, si è pian piano affievolito, con un primo mini passaggio a vuoto che gli azzurri vogliono subito riscattare. Attenzione a Luca Porro, l’altro classe 2004 e che ogni volta che ha messo piede in campo ha fatto la differenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Cuba, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CUBA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Venerdì 7 giugno

Ore 17.00 Italia vs Cuba (Ottawa, Canada) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CUBA: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.