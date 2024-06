Dove vedere in tv i Campionati Italiani di atletica: orari 29 e 30 giugno, programma, ordine delle gare

I Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera andranno in scena a La Spezia nel weekend del 29-30 giugno: sarà l’ultima finestra utile per timbrare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 e per scalare qualche posizione nel ranking utile per meritarsi la partecipazione ai Giochi. Tanti azzurri regaleranno grande spettacolo a partire da Leonardo Fabbri (getto del peso), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (lancio del martello), Nadia Battocletti (5000 metri): sono tutti freschi Campioni d’Europa a Roma.

A illuminare la scena ci saranno anche Zaynab Dosso (100 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Matteo Melluzzo e Roberto Rigali (100 metri), Fausto Desalu (200 metri), Valentina Trapletti (10 km di marcia), Pietro Arese (1500 e 5000 metri), Daisy Osakue (lancio del disco), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Elisa Valensin (200 metri) e tanti altri ancora. Spiccano purtroppo assenze di lusso come quelle di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Chituru Ali, Mattia Furlani, Larissa Iapichino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30, sia sabato che domenica; diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie e su atleticaitaliana.tv per le altre gare; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2024

Sabato 29 giugno

10.15 Eptathlon, 100 ostacoli

10.30 Decathlon, 100 metri

11.15 Eptathlon, salto in alto

11.30 Decathlon, salto in lungo

13.45 Decathlon, getto del peso

14.00 Lancio del martello (maschile)

15.00 Decathlon, salto in alto

15.05 Eptathlon, getto del peso

15.45 Lancio del disco (femminile)

16.45 Eptathlon, 200 metri

17.25 400 ostacoli (maschile), batterie

17.30 Tiro del giavellotto (femminile)

17.40 Salto triplo (femminile)

17.50 Decathlon, 400 metri

18.15 400 metri (femminile), batterie

18.30 400 metri (maschile), batterie

19.00 Salto con l’asta (femminile)

19.00 Tiro del giavellotto (maschile)

19.03 100 ostacoli, batterie

19.20 110 ostacoli, batterie

19.40 100 metri (femminile), batterie

19.45 Salto in alto (femminile)

19.50 Salto triplo (maschile)

19.55 100 metri (maschile), batterie

20.15 800 metri (femminile), batterie

20.25 800 metri (maschile), batterie

20.45 100 ostacoli, finale

20.58 110 ostacoli, finale

21.10 100 metri (femminile), finale

21.20 100 metri (maschile), finale

21.35 5000 metri (femminile)

22.00 5000 metri (maschile)

22.25 4×100 (femminile), in serie

22.40 4×100 (maschile), in serie

Domenica 30 giugno

08.30 10 km di marcia (maschile)

09.30 10 km di marcia (femminile)

11.40 Lancio del disco (maschile)

12.15 Decathlon, 110 ostacoli

13.30 Decathlon, lancio del disco

14.30 Lancio del martello (femminile)

15.00 Decathlon, salto con l’asta

16.30 Eptathlon, salto in lungo

17.45 Eptathlon, tiro del giavellotto

18.00 Getto del peso (femminile)

18.15 Salto in lungo (maschile)

18.40 Decathlon, tiro del giavellotto

18.40 200 metri (femminile), batterie

18.55 200 metri (maschile), batterie

19.15 Salto con l’asta (maschile)

19.45 400 ostacoli (femminile), finale

19.25 400 ostacoli (maschile), finale

19.35 Eptathlon, 800 metri

19.50 Salto in alto (maschile)

19.50 800 metri (femminile), finale

19.55 Getto del peso (maschile)

20.00 800 metri (maschile), finale

20.05 Salto in lungo (femminile)

20.10 400 metri (femminile), finale

20.20 400 metri (maschile), finale

20.30 Decathlon, 1500 metri

20.45 1500 metri (femminile)

20.55 1500 metri (maschile)

21.10 200 metri (femminile), finale

21.20 200 metri (maschile), finale

21.32 3000 siepi (maschile)

21.48 3000 siepi (femminile)

22.10 4×400 (femminile), in serie

22.25 4×400 (maschile), in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30 per entrambe le giornate, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.30 per entrambe le giornate, gratis; atleticaitaliana.tv per le fasce non coperte dalla Rai.

Diretta Live testuale: OA Sport.