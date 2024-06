Cricket, l’India vince la Coppa del Mondo T20: Sharma e compagni in trionfo, il Sudafrica si inchina

L’India ha vinto la Coppa del Mondo T20 di cricket, tornando ad alzare al cielo il trofeo a diciassette anni di distanza dal primo e ultimo sigillo in questo torneo iridato che viene giocato con le regole del Limited Overs cricket, denominato Twenty20.

La compagine asiatica ha trionfato a Bridgetown (Barbados), sconfiggendo il Sudafrica per sette runs (167/7 e 20 overs contro 169/8 e 20 overs). In semifinale gli indiani avevano liquidato l’Inghilterra in uno dei match più sentiti dell’intero panorama sportivo, mentre il Sudafrica aveva avuto la meglio sull’Afghanistan.

Rohit Sharma e compagni hanno così riscattato la delusione patita lo scorso novembre, quando persero la finale dei Mondiali di cricket disputati con le regole tradizionali di fronte al proprio pubblico. In quell’occasione Virat Kohli era stato premiato come miglior giocatore, ma quell’argento fu amarissimo: oggi ha avuto modo di trionfare con la squadra. Jasprit Bumrah è stato premiato come MVP dell’evento.