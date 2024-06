Cosa è successo tra Verstappen e Norris: chi è stato giudicato colpevole dell’incidente

Un duello rusticano. Max Verstappen e Lando Norris sono stati protagonisti di un confronto serrato nel corso del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, i due si sono dati battaglia, con Verstappen che ha cercato in tutti i modi tenersi alle spalle la McLaren del britannico, andando oltre il limite imposto dal regolamento.

Max, infatti, all’ingresso della curva-3 si è spostato sovente verso il rivale nell’ultima parte di frenata, costringendo Lando ad allargarsi ulteriormente per evitare di innescare un contatto. Una condotta che, sulla carta, infrange la norma del 2016 che va a punire questa condotta. E così si è arrivati al 64° giro.

Il pilota del team di Woking ha provato un sorpasso all’esterno su Verstappen sempre in curva-3, l’olandese ha chiuso lo spazio in modo troppo energico, costringendo Norris a impattare con la sua ruota anteriore destra la posteriore sinistra dell’olandese. Un duplice contatto da questo punto di vista che è costato la foratura alla RB20 del neerlandese, andato a chiudere poco dopo Lando e obbligato ad andare sull’erba.

Verstappen Norris Incredible scenes at the Red Bull Ring #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Un’uscita di pista costata la foratura anche al britannico. Un grande caos con conseguente ritiro di Norris per i danni riportati dalla vettura, mentre Verstappen è riuscito a riportare integra ai box la monoposto, sostituire la gomma e concludere quinto con una penalità di 10″. Da sottolineare che a Lando sono stati inflitti 5″ per track-limits, che però per ovvie ragioni non ha potuto scontare. Sicuramente ci sarà una sanzione per il GP di Silverstone.