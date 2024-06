Cosa è successo a Marta Zenoni agli Europei di atletica. Pianto a dirotto: “Fa malissimo, vivo per questo”

Un epilogo amaro e doloroso per Marta Zenoni, impegnata quest’oggi nelle batterie dei 1500 metri femminili degli Europei 2024 di atletica a Roma. L’azzurra si stava giocando le proprie carte d’accesso alla Finale, nella seconda heat. Messasi in posizione per tentare la progressione, Zenoni ha perso l’equilibrio ed è caduta, coinvolgendo anche la tedesca Nele Wessel nella dinamica.

Una batteria vinta dalla francese Agathe Guillemot (4:11.92) a precedere le due britanniche Georgia Bell (4:12.01) e Katie Snowden (4:12.17). Computo delle qualificate completato dall’irlandese Sarah Healy (4:12.30), dalla polacca Aleksandra Plocinska (4:12.53) e dalla spagnola Marta Perez (4:12.63).

Dalla prime immagini sembrerebbe che la caduta sia stata innescata dal contatto del piede destro di Zenoni con Guillemot che la precedeva in quel momento. L’azzurra è stata squalificata e non sembrano esserci i margini per il ripescaggio. L’atleta nostrana, scossa per l’accaduto, si è lasciata andare a un pianto del tutto comprensibile per quanto tenesse alla prova.

“Sono molto dispiaciuta perché mi sentivo bene. Non so spiegare cosa sia successo, ho potuto solo realizzare di finire in terra e qualcuno mi ha preso. Io spero che succeda un miracolo perché ho voglia di correre, sono in casa mia e vivo per fare questo. Vengo da un periodo complicato e sono determinata a giocarmela con le altre. Spero che non sia finita qui“, le parole dell’atleta ai microfoni di RaiSport HD.