Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini al Roland Garros: occasione importante senza Zheng

Jasmine Paolini si è tolta la soddisfazione di replicare quanto già fatto negli Australian Open di quest’anno, ovvero raggiungere gli ottavi di finale di uno Slam. La toscana ha replicato quest’oggi al Roland Garros, sconfiggendo nel terzo turno la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 6-1 3-6 6-0. Una partita condizionata dalla pioggia, con l’azzurra brava a rimanere calma dopo aver perso il secondo set.

Paolini, dunque, affronterà negli ottavi di finale una delle sorprese di questo Major, ovvero la russa Elina Avanesjan, capace quest’oggi di battere la cinese Zheng Qinwen (n.7 del seeding) con lo score di 3-6 6-3 7-6 (6). In caso di successo, Jasmine si ritroverebbe un incrocio molto complicato in ogni caso. La nostra portacolori, infatti, se la vedrebbe con una tra l’ucraina Elina Svitolina (testa di serie n.15) e la kazaka Elena Rybakina (n.4 dele seeding).

Chiaramente per essere in semifinale servirebbe un’impresa, specie se la rivale dovesse essere Rybakina. Proseguendo il coefficiente di difficoltà si alza e Aryna Sabalenka è la prima della lista in questa eventualità. E in caso di magico sogno di Finale, l’elenco prevede: Iga Swiatek/Anastasia Potapova/Olga Danilovic/Markeva Vondrousova/Coco Gauff/Elisabetta Cocciaretto/Clara Tauson/Ons Jabeur.

TABELLONE JASMINE PAOLINI ROLAND GARROS 2024

Ottavi di finale – Elina Avanesjan

Quarti di finale – Elina Svitolina/Elena Rybakina

Semifinale – Aryna Sabalenka/Emma Navarro/Varvara Gracheva/Mirra Andreeva

Finale – Iga Swiatek/Anastasia Potapova/Olga Danilovic/Markeva Vondrousova/Coco Gauff/Elisabetta Cocciaretto/Clara Tauson/Ons Jabeur