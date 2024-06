Ciclismo, il percorso dei Campionati Italiani 2024: la Per Sempre Alfredo assegnerà il tricolore, circuito insidioso nel finale

Da domenica ci sarà un nuovo proprietario della maglia tricolore. Fra due giorni scopriremo chi sarà il successore di Simone Velasco nell’albo d’oro dei campionati italiani di ciclismo, e a deciderlo sarà la Per Sempre Alfredo, la gara dedicata al compianto Alfredo Martini, commissario tecnico della Nazionale dal 1975 al 1997 ottenendo sei allori iridati oltre a sette argenti e sette bronzi.

Alla quarta edizione, la corsa si preannuncia lunga, con i suoi 228 chilometri, e anche abbastanza dura. Si parte da Firenze andando verso la Valdisieve e il Mugello, fino ad arrivare a Scarperia, dove si passa per il circuito del Mugello e si affronterà un anello, con due GPM di lieve entità.

Si prosegue sempre su un percorso composto da saliscendi e inizia la prima vera salita, quella di Croci di Calenzano posta praticamente a metà gara. Sono 2300 metri al 5,2%, con pendenze che toccano anche l’8% quando va a concludersi il primo chilometro. Qui potrebbe partire davvero la corsa, con i primi attacchi per scremare il gruppo.

Discesa verso l’abitato di Calenzano e lì si entra nella parte centrale di un circuito caratterizzato dalla salita di via di Baroncoli, non particolarmente dura (4,9 km al 4,4%) ma che poi, entrati definitivamente nel circuito finale, verrà affrontata altre quattro volte, affaticando sempre di più il gruppo. L’ultima ascesa scollina a 8,6 chilometri dal traguardo, lì potranno partire gli attacchi decisivi per scappare nella discesa conclusiva e arrivare a braccia alzate verso Sesto Fiorentino.