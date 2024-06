Ciclismo femminile, Longo Borghini a caccia del bis Tricolore. Torna in gara Elisa Balsamo

Una settimana speciale per il ciclismo italiano, visto che in questi giorni si stanno assegnando i vari titoli nazionali. Il sabato sarà il giorno della gara femminile in linea, con partenza da Firenze ed arrivo a Scarperia. Un percorso di 130 chilometri tra le colline toscane, sicuramente movimentato con una serie di saliscendi e che metterà a dura prova le ragazze.

La principale favorita è sicuramente Elisa Longo Borghini. Una stagione finora eccellente quella della ciclista della Lidl-Trek, che va a caccia del bis Tricolore dopo aver conquistato la maglia di campionessa d’Italia lo scorso anno. Senza alcun dubbio sarà lei la più controllata in gruppo, con Longo Borghini che potrebbe tentare un attacco verso l’ultimo giro, sfruttando uno dei vari strappetti nel finale.

Chi ha dimostrato di avere un’ottima gamba e di stare molto bene è sicuramente è Vittoria Guazzini, fresca della conquista del titolo a cronometro. La prestazione contro il tempo è stata davvero eccellente e la ciclista della FDJ Suez può davvero tentare una fenomenale doppietta.

Longo Borghini può contare anche sulla compagna di squadra Gaia Realini, che potrebbe anche entrare in azione in solitaria se la corsa dovesse mettersi male per la capitana della Lidl-Trek. Attenzione anche a Silvia Persico ( UAE Team ADQ) e Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), che possono dire la loro nella corsa Tricolore.

Sicuramente i fari saranno puntati nella gara di domani anche sul ritorno in gruppo di Elisa Balsamo. La bruttissima caduta alla Vuelta a Burgos è ormai alle spalle e l’obiettivo della nativa di Cuneo è di ritrovare la miglior condizione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà protagonista sia in strada sia in pista.