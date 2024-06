Chituru Ali, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Chituru Ali è diventato il terzo italiano nella storia a scendere sotto il muro dei 10 secondi: dopo Marcell Jacobs (9.80 dell’apoteosi di Tokyo) e Filippo Tortu (9.99 nel 2018), il velocista comasco ha corso uno squillante 9.96 proprio alle spalle del Campione Olimpico dei 100 metri ed è entrato in una nuova dimensione. L’azzurro ha tutte le carte in regola per sognare in grande: l’obiettivo base è qualificarsi alla finale olimpica e poi vedere se ci sono le condizioni per ambire al colpaccio. Verrà finalmente inserito anche in staffetta?

Nome: Chituru

Cognome: Ali

Luogo e data di nascita: Como, 6 aprile 1999

Sport e discipina: atletica (100 metri, 4×100)

Quando gareggia: sabato 3 agosto (batterie 100 metri), eventuale domenica 4 agosto (semifinale e finale 100 metri), giovedì 8 agosto (batterie 4×100), eventuale venerdì 9 agosto (finale 4×100)