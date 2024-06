Canoa velocità, Europei U23/Juniores: due ori e un argento per l’Italia, Insabella vince a 14 anni

Due ori e un argento per l’Italia agli Europei di canoa velocità Under 23 e Juniores nel bacino di Bratislava-Zemnik: primi segnali azzurri dunque, con buone notizie in vista del futuro.

UNDER 23

Giorgia Lacalamita si prende il titolo europeo sui 1000 metri del Kayak: 4’00”410 il suo crono, con meno di nove decimi di vantaggio sulla ceca Adela Hazova e un secondo sulla polacca Weronica Marczewska. Argento invece per Federico Zanutta e Luca Micotti, che nel K2 1000 non riescono ad opporsi ai tedeschi Philipp Quiel e Jonas Borowski, ma difendono il secondo posto in volata sulla Polonia per meno di cinque centesimi. Ottavi Samuele Veglianti e Kristian Szela nel C2 1000, ben lontani dal podio (3’50”748).

JUNIORES

Titolo europeo per Anastasia Insabella nel K1 1000: il suo 4’07”393 le vale l’oro continentale con più di un secondo sull’ungherese Bianka Hofer e la polacca Julia Kot. Una enorme soddisfazione per l’azzurra, che ricordiamo ha soli quattordici anni: nessuno aveva mai vinto un titolo continentale a quell’età nella canoa, domani sarà in gara nei 500 metri.

Quinto posto per Riccardo Caporuscio nella finale dei C1 1000, non basta il suo 4’09”226 per puntare ad una medaglia nella gara vinta dal rumeno Darius Vlaicu. Seti invece Giulio Zugna e Samuele Pedralli nel K2 1000 in una gara tirata, con il loro 3’21”478. Noni invece Vittorio Calò e Lilliano Damiao nel C2 1000 (4’01”082)