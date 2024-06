Campionati Italiani ciclismo 2024 oggi in tv: orari cronometro 20 giugno, programma, streaming

La Toscana è la capitale del ciclismo italiano e internazionale in questo 2024: nel finale di giugno saranno tantissime le manifestazioni che interesseranno questa regione. Su tutte la Grand Départ del Tour de France da Firenze di sabato 29 giugno, ma anche i Campionati Italiani che si svolgeranno tra Firenze, Grosseto e dintorni.

La cronometro individuale prevista per oggi, giovedì 20 giugno, sarà a Grosseto, e il percorso sarà decisamente adatto per i cronoman puri. Partenza e arrivo prevista a Grosseto nello stesso luogo, ossia lo stadio di baseball Roberto Jannella e un percorso totalmente pianeggiante lungo 35,1 chilometri che praticamente non proporrà difficoltà altimetriche.

Dopo circa 700 metri dalla partenza ci si immetterà nel circuito di poco meno di 17 chilometri che dovrà essere ripetuto per due volte e che si svilupperà interamente fuori dalla città di Grosseto: un anello che presenterà diverse dritte lunghe, dove i corridori potenti avranno la possibilità di spingere a tutta senza preoccuparsi dei freni, e da poche curve, tra cui una poco prima del traguardo che riporta nello stadio in cui è posto il traguardo finale.

Di seguito gli orari precisi, il programma e come vedere in tv la cronometro individuale di Grosseto che assegna il titolo di campione italiano in questa specialità.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CRONOMETRO 2024

Ore 11:00-12:00: Uomini Élite, Grosseto

CAMPIONATI ITALIANI CRONOMETRO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita su Rai Sport (canale 58 dgt) alle 17.05

Diretta streaming: non prevista, differita su RaiPlay ore 17.05