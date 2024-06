Calendario Virtus Bologna-Olimpia Milano: date finale scudetto, orari, programma, tv, streaming

Per la quarta stagione consecutiva, Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano si sfideranno nella finale del campionato di Serie A. Anche la stagione 2023-2024, pur partita sotto un paino di maggiore equilibrio, finisce come ormai usuale, in una situazione che mai si era verificata prima.

Per le V nere c’è ancora da capire quale sarà il ruolo di Iffe Lundberg e Ante Zizic, affetti da problemi di infortuni e per i quali non è ancora chiaro se il recupero arriverà per gara-1. Di contro, la formazione milanese è riuscita a risolvere quantomeno il fattore dei problemi fisici della sua squadra, rimasti una costante per tutta l’annata. Sesta volta assoluta una contro l’altra per Olimpia e Virtus, ma mai come in questi anni il loro dominio è apparso così netto e anche in comune. Quest’anno serie finale ridotta a 5 partite anche in virtù della presenza del Preolimpico di San Juan.

La finale tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano prenderà il via giovedì 6 giugno alle 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Nove, DMAX (in chiaro in entrambi i casi) ed Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO

Giovedì 6 giugno

Ore 20:30 Gara-1 Virtus Segafredo Bologna-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Sabato 8 giugno

Ore 20:30 Gara-2 Virtus Segafredo Bologna-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Martedì 11 giugno

Ore 20:30 Gara-3 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

Giovedì 13 giugno

Orario da comunicare Eventuale Gara-4 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

Domenica 16 giugno

Orario da comunicare Eventuale Gara-5 Virtus Segafredo Bologna-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

