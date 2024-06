Calendario Settecolli nuoto 2024: programma, orari, tv, streaming

L’Italia non sarà presente agli Europei 2024 di nuoto di Belgrado, in Serbia, poiché gli azzurri si concentreranno sul Sette Colli per centrare il minimo olimpico. La rassegna andrà in scena a Roma da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

La diretta tv del Sette Colli 2024 di nuoto sarà disponibile per Finali B e A su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile per le Finali B e A su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le Finali B e A in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO SETTE COLLI NUOTO IN CORSIA 2024

Venerdì 21 giugno

Sessione mattutina

09:03 Batterie 100m dorso M

09:21 Batterie 50m dorso F

09:38 Batterie 400m stile libero M

10:24 Batterie 200m stile libero F

11:03 Batterie 100m rana M

11:24 Batterie 100m rana F

11:47 Batterie 100m farfalla M

12:15 Batterie 50m farfalla F

12:30 Batterie 50m stile libero M

12:42 Terza Serie 1500m stile libero F

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 100m dorso M

16:02 Finale C 400m stile libero M

16:07 Finale C 200m stile libero F

16:10 Finale C 100m rana M

16:12 Finale C 100m rana F

16:15 Finale C 100m farfalla M

16:17 Finale C 50m stile libero M

16:20 Serie 2 1500m stile libero F

18:00 Finale B 100m dorso M

18:04 Finale A 100m dorso M

18:13 Finale B 50m dorso F

18:16 Finale A 50m dorso F

18:19 Finale B 400m stile libero M

18:25 Finale A 400m stile libero M

18:31 Finale B 200m stile libero F

18:35 Finale A 200m stile libero F

18:50 Finale B 100m rana M

18:55 Finale A 100m rana M

18:59 Finale B 100m rana F

19:03 Finale A 100m rana F

19:15 Finale B 100m farfalla M

19:19 Finale A 100m farfalla M

19:22 Finale B 50m farfalla F

19:25 Finale A 50m farfalla F

19:31 Finale B 50m stile libero M

19:34 Finale A 50m stile libero M

19:50 Serie 1a 1500m stile libero F

Sabato 22 giugno

Sessione mattutina

09:03 Batterie 100m farfalla F

09:20 Batterie 200m farfalla M

09:41 Batterie 100m dorso F

10:01 Batterie 50m dorso M

10:15 Batterie 400m misti F

10:32 Batterie 400m misti M

11:00 Batterie 100m stile libero F

11:26 Batterie 100m stile libero M

11:52 Batterie 50m rana F

12:02 Batterie 50m rana M

12:10 3a serie 800m stile libero F

12:20 4a e 3a serie 800m stile libero M

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 100m farfalla F

16:02 Finale C 200m farfalla M

16:05 Finale C 100m dorso F

16:08 Finale C 400m misti F

16:14 Finale C 400m misti M

16:19 Finale C 100m stile libero F

16:21 Finale C 100m stile libero M

16:23 Serie 2 800m stile libero F

16:33 Serie 2 800m stile libero M

18:10 Finale B 100m farfalla F

18:14 Finale A 100m farfalla F

18:18 Finale B 200m farfalla M

18:22 Finale A 200m farfalla M

18:34 Finale B 100m dorso F

18:37 Finale A 100m dorso F

18:43 Finale B 50m dorso M

18:46 Finale A 50m dorso M

18:56 Finale B 400m misti F

19:02 Finale A 400m misti F

19.08 Finale B 400m misti M

19:14 Finale A 400m misti M

19:30 Finale B 100m stile libero F

19:33 Finale A 100m stile libero F

19:37 Finale B 100m stile libero M

19:40 Finale A 100m stile libero M

19:44 Finale B 50m rana F

19:47 Finale A 50m rana F

19:50 Finale B 50m rana M

19:52 Finale A 50m rana M

20:02 Serie 1a 800m stile libero F

20:12 Serie 1a 800m stile libero M

Domenica 23 giugno

Sessione mattutina

09:05 Batterie 50m stile libero F

09:16 Batterie 200m dorso M

09:34 Batterie 200m dorso F

09:55 Batterie 50m farfalla M

10:05 Batterie 200m farfalla F

10:21 Batterie 200m rana M

10:40 Batterie 200m rana F

11:04 Batterie 200m stile libero M

11:38 Batterie 400m stile libero F

12:08 Batterie 200m misti M

12:27 Batterie 200m misti F

12:40 4a e 3a serie 1500m stile libero M

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 50m stile libero F

16:02 Finale C 200m dorso M

16:06 Finale C 200m dorso F

16:10 Finale C 200m farfalla F

16:13 Finale C 200m rana M

16:16 Finale C 200m rana F

16:20 Finale C 200m stile libero M

16:23 Finale C 400m stile libero F

16:29 Finale C 200m misti M

16:32 Finale C 200m misti F

16:36 Serie 2 1500m stile libero M

18:03 Finale B 50m stile libero F

18:06 Finale A 50m stile libero F

18:12 Finale B 200m dorso M

18:15 Finale A 200m dorso M

18:18 Finale B 200m dorso F

18:22 Finale A 200m dorso F

18:26 Finale B 50m farfalla M

18:29 Finale A 50m farfalla M

18:46 Finale B 200m farfalla F

18:50 Finale A 200m farfalla F

18:54 Finale B 200m rana M

18:58 Finale A 200m rana M

19:02 Finale B 200m rana F

19:06 Finale A 200m rana F

19:10 Finale B 200m stile libero M

19:14 Finale A 200m stile libero M

19:28 Finale B 400m stile libero F

19:34 Finale A 400m stile libero F

19:47 Finale B 200m misti M

19:51 Finale A 200m misti M

19:55 Finale B 200m misti F

19:59 Finale A 200m misti F

20:11 Serie 1a 1500m stile libero M

