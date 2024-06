Calendario Europei nuoto artistico 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 10 al 14 giugno gli Europei 2024 di nuoto artistico terranno banco. Una rassegna continentale con tempistiche molto particolare, in un’annata in cui gli eventi a stretto giro non sono mancati. Vengono in mente i Mondiali disputati nell’insolito slot temporale di febbraio a Doha (Qatar). Sarà Belgrado (Serbia) a ospitare questa competizione.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con dodici atleti, tra cui spiccano le presenze di Giorgio Minisini e la rientrante Marta Murru. La 24enne ligure era stata infatti ferma per maternità per oltre un anno, ma a tempo di record è rientrata in Nazionale.

Per quanto riguarda Minisini, il Golden Boy della selezione tricolore vorrà sfruttare al meglio delle sue possibilità questa manifestazione dopo la delusione della mancata convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel gruppo guidato dalla DT Patrizia Giallombardo ci saranno anche Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Macino, Filippo Pelati, Sarah Maria Rizea, Carmen Rocchino, Sophie Tabbiani e Flaminia Vernice.

Gli Europei di nuoto artistico, di scena a Belgrado (Serbia) dal 10 al 14 giugno, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2024

Lunedì 10 giugno

10.30 Solo libero preliminari

16.30 Team tecnico Finale

Martedì 11 giugno

10.30 Duo libero preliminari

16.30 Solo tecnico Finale/solo tecnico maschile Finale

Mercoledì 12 giugno

10.30 Team libero preliminari

16.30 Duo libero Finale/duo misto libero Finale

Giovedì 13 giugno

10.30 Solo libero Finale/solo libero maschile Finale

16.30 Acrobatic Routine Finale

Venerdì 14 giugno

10.30 Duo tecnico Finale/duo misto tecnico Finale

16.30 Team libero Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport