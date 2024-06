Calendario Coppa del Mondo tiro a volo Lonato 2024: programma, orari, tv, streaming

Lo spettacolo del tiro a volo torna nel fascinoso poligono di Lonato del Garda: a poche settimane dai Campionati Europei 2024 l’impianto più apprezzato al mondo ospiterà infatti dal 12 al 17 giugno la quatta tappa della Coppa del Mondo 2024, ultimo appuntamento di peso prima delle attesissime Olimpiadi di Parigi 2024.

Inutile dire che sarà un evento di fondamentale importanza per la Nazionale azzurra che, a contingente olimpico completo, proprio tra le mura amiche potrà proseguire il proprio percorso verso i Giochi, con l’obiettivo di entrare sempre più un ritmo in vista della rassegna a cinque cerchi.

La prima specialità pianificata dal calendario sarà quella della fossa olimpica, con le qualificazioni previste il 12 e il 13 giugno, giorno on cui si svolgeranno nel pomeriggio anche le Finali. La prima fase dello skeet sarà invece spalmata in tre giorni, dal 15 al 17, con l’ultimo anno schedulato per il pomeriggio del 17. Il 18 si disputerà invece la prova dello skeet misto.

Così come già successo in occasione della competizione continentale, anche per la Coppa del Mondo la RAI trasmetterà in diretta televisiva le tre finali, visibili anche nella pagina Facebook e nel canale YouTube ufficiale dell’ISSF oltre che ovviamente su RAIPlay. Di seguito il programma completo.

COPPA DEL MONDO LONATO 2024: PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 12 giugno

8:30-16:00 Qualificazione Trap femminile (75 piattelli)

8:30-16:00 Qualificazione Trap maschile (75 piattelli)

Giovedì 13 giugno

8:30-13:00 Qualificazione Trap femminile (50 piattelli)

8:30-16:00 Qualificazione Trap maschile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap femminile

16:30 Finale trap maschile

Sabato 15 giugno

8:30-16:00 Qualificazione Skeet femminile (50 piattelli)

8:30-16:00 Qualificazione Skeet maschile (50 piattelli)

Domenica 16 giugno

8:30-16:00 Qualificazione Skeet femminile (50 piattelli)

8:30-16:00 Qualificazione Skeet maschile (50 piattelli)

Lunedì 17 giugno

8:30-13:00 Qualificazione Skeet femminile (25 piattelli)

15:00 Finale Skeet maschile

16:30 Finale Skeet femminile

Martedì 18 giugno

8:30-13:00 Qualificazione skeet misto (75 piattelli)

15:00 Finale Skeet misto

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LONATO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: solo per le Finali: RAI Spot HD+

Diretta streaming: solo per le Finali: RAIPlay, pagina facebook e canale YouTube ISSF