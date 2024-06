Biathlon, a Frassinoro tutto pronto per il Summer Biathlon Festival 2024 con Dorothea Wierer

Sabato 29 giugno la località di Frassinoro, situata sull’Appennino Emiliano, sarà teatro della sesta edizione del Frassinoro Summer Biathlon Festival. La manifestazione, rinata nel 2023 dopo essersi tenuta fra il 2012 e il 2015, sarà caratterizzata dalla presenza di parecchi atleti di primissimo piano.

I riflettori saranno puntati su Dorothea Wierer, storica madrina dell’evento. Fra gli azzurri, è annunciata anche la presenza di Didier Bionaz, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara, Patrick Braunhofer, Beatrice Trabucchi ed Elia Zeni. Non mancheranno rappresentanti del panorama internazionale. In particolare, è prevista la partecipazione degli esponenti di punta della squadra statunitense, ovverosia Campbell Wright e Deedra Irwin. Complessivamente, sono state invitate otto differenti nazioni.

Si tratterà di una rara opportunità per ammirare da vicino numerosi protagonisti del circuito di Coppa del Mondo, nonché per intrattenersi con tecnici, atleti e addetti ai lavori. La gara si disputerà dalle ore 14.00 di sabato 29 giugno presso il tracciato di ski-roll con poligono annesso di Frassinoro. L’ingresso è gratuito.

Non mancheranno peraltro gli eventi collaterali, poiché in mattinata è in programma una gara giovanile, mentre la serata sarà caratterizzata dall’abituale grande festa successiva alla cerimonia di premiazione. Sarà garantita anche una diretta televisiva tramite la Web-TV Sport2U con telecronaca di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi.