Berrettini-Giron, orario ATP Halle 2024: programma, tv, streaming

Saranno due gli italiani in campo domani negli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Halle, in Germania: dopo Jannik Sinner, infatti, seconderà in campo anche Matteo Berrettini, direttamente in main draw grazie ad uno special exempt, che se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron.

Sulla OWL Arena il match sarà il terzo del programma a partire dalle ore 12.00: si tratta del secondo incrocio tra i due sul circuito maggiore. Nell’unico precedente, datato però 2020, fu Giron a spuntarla nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, quando si impose ai sedicesimi in tre set per 7-6 (3) 6-7 (0) 7-5.

La diretta tv della partita tra Matteo Berrettini e Marcos Giron sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Giovedì 20 giugno – OWL Arena

Dalle ore 12.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – James Duckworth (Australia, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

A seguire

Matteo Berrettini (Italia, SE) – Marcos Giron (Stati Uniti) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP HALLE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.