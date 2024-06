Beach volley, Ivan Zaytsev e Daiana Kosareva sono il King & Queen serie A 2024

Ivan Zaytsev e Daiana Kosareva vincono il King&Queen serie A di beach volley ad Alba Adriatica. Lo “Zar” in coppia con Simone Parodi ha superato 2-0 (16 e 18) Oreste Cavuto altro pretendente alla vittoria finale in coppia con Andrea Marchisio.

Una finale maschile, targata Cogev, molto bella ed equilibrata con i circa 2000 spettatori di cui 500 in tribuna che hanno gradito lo spettacolo offerto in campo. Zaytev e Parodi sono stati più concreti ma Cavuto e Marchisio non hanno demeritato.

Nella finale femminile Offertevillaggi.com si è imposta la russo-brasiliana Daiana Kosareva che ha disputato un grande Queen serie A lasciando solo un set nella tre giorni di torneo. La giocatrice della Bartoccini Perugia in coppia con Vittoria Prandi ha battuto 2-0 /12 e 18) l’altra pretendente alla corona femminile Ofelia Malinov in coppia con Emma Falcone.

I campioni della pallavolo indoor hanno dato spettacolo alla Umby Racing Arena di fianco lo stabilimento Al Faro. Al termine la festosa premiazione con l’incoronazione dei due novi campioni del King & Queen serie A che quest’anno festeggia il ventennale con il sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti che ha rimarcato la natura sportiva della Spiaggia d’Argento dando appuntamento anche per il prossimo anno al King&Queen serie A oramai adottato dalla cittadina rivierasca abruzzese. Missione compiuta da parte degli organizzatori Beach Sport e Asd King of the beach, promossi.

Finale Femminile

Kosareva/Prandi – Malinov/Falcone 2-0

Finale Maschile

Zaytsev/Parodi – Cavuto/Marchisio 2-0