Beach volley, Italia a caccia del podio nell’Europeo Under 22 in Turchia

Sono due le coppie italiane impegnate nell’Europeo Under 22 in programma da domani, giovedì 6 giugno, a Termal Yalova in Turchia. In campo maschile l’Italia sarà rappresentata dalla coppia altoatesina Theo Hanni e Michael Burgmann che hanno già diverse presenze nei tornei del circuito mondiale. Coppia al debutto, invece, in campo femminile con Aurora Mattavelli che giocherà in coppia con Alessia Pasa, atleta che è reduce dalla stagione indoor con l’AltaFratte Padova in serie B1.

Hanni/Burgmann sono inseriti nella pool H e debutteranno domani alle 14.30 contro i padroni di casa turchi Ahmet Can/Tuna. Venerdì doppio impegno per gli italiani, prima con i danesi Madsen/Krogh, altra coppia che ha fatto capolino in qualche torneo internazionale e poi contro una delle coppie favorite per il titolo, i francesi Canet/Rotar.

Tra le donne girone di ferro per Mattavelli/Pasa che debutteranno domani alle 9.00 contro le già esperte finlandesi Sinisalo/Muukka, poi alle 15.20 se la vedranno con le lettoni Ozolina/Martini Adamsone e infine venerdì se la vedranno con le lituane Vilkelyte/Cyvaite.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool H. 6 giugno 14:30: Canet/Rotar (FRA)-Madsen/Krogh (DEN), Hanni/Burgmann (ITA)-Ahmet Can/Tuna (TUR). 7 giugno: Madsen/Krogh (DEN)-Ahmet Can/Tuna (TUR), Hanni/Burgmann (ITA)-Canet/Rotar (FRA). Canet/Rotar (FRA)-Ahmet Can/Tuna (TUR), Hanni/Burgmann (ITA)-Madsen/Krogh (DEN)

Pool G. 6 giugno 14:30: Lejawa/Beta (POL)-Friedli/Flückiger (SUI), Lorenz/Rietschel (GER)-Paterson/Ramsay (SCO). 7 giugno: Friedli/Flückiger (SUI)-Paterson/Ramsay (SCO), Lorenz/Rietschel (GER)-Lejawa/Beta (POL). Lejawa/Beta (POL)-Paterson/Ramsay (SCO), Lorenz/Rietschel (GER)-Friedli/Flückiger (SUI).

Pool F. 6 giugno 13:40: Binev/Vartigov (BUL)-Moiseiev/Savvin (UKR), Oliva/Kurka (CZE)-Devald/Jurković (CRO). 7-giugno: Moiseiev/Savvin (UKR)-Devald/Jurković (CRO), Oliva/Kurka (CZE)-Binev/Vartigov (BUL). Binev/Vartigov (BUL)-Devald/Jurković (CRO), Oliva/Kurka (CZE)-Moiseiev/Savvin (UKR).

Pool E. 6 giugno 13:40: Vercauteren/Hendrikx (BEL)-Muresan/Alb (ROU), Hammarberg/Berger (AUT)-Tomic/Mandić (SRB). 7 giugno: Muresan/Alb (ROU)-Tomic/Mandić (SRB), Hammarberg/Berger (AUT)-Vercauteren/Hendrikx (BEL). Vercauteren/Hendrikx (BEL)-Tomic/Mandić (SRB). Hammarberg/Berger (AUT)-Muresan/Alb (ROU).

Pool D. 6 giugno. 12:50: Cumakas/Losys (LTU)-Bobkowski/Quick (ENG), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Corcoran/Davoren (IRL). 7 giugno: Bobkowski/Quick (ENG)-Corcoran/Davoren (IRL), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Cumakas/Losys (LTU). Cumakas/Losys (LTU)-Corcoran/Davoren (IRL), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Bobkowski/Quick (ENG).

Pool C. 6 giugno. 12:50: Lunsing/de Groot (NED)-Dobcis/Plamadeala (MLD), Mol/Aas (NOR)-Erol/Barış (TUR). 7 giugno: Dobcis/Plamadeala (MLD)-Erol/Barış (TUR), Mol/Aas (NOR)-Lunsing/de Groot (NED). Lunsing/de Groot (NED)-Erol/Barış (TUR), Mol/Aas (NOR)-Dobcis/Plamadeala (MLD)

Pool B. 6 giugno. 12:00: Borbély/Niemeier (HUN)-Pulkkinen/Vainio (FIN), Bulgacs/Berzins (LAT)-Põldma/Täht (EST). 7 giugno: Pulkkinen/Vainio (FIN)-Põldma/Täht (EST), Bulgacs/Berzins (LAT)-Borbély/Niemeier (HUN). Borbély/Niemeier (HUN)-Põldma/Täht (EST), Bulgacs/Berzins (LAT)-Pulkkinen/Vainio (FIN).

Pool A. 6 giugno. 12:00: Prevorčnik/Okroglič (SLO)-Petruf/Jancok (SVK), Kurt/Kuru (TUR)-Bajrami/Murseli (KOS). 7 giugno: Petruf/Jancok (SVK)-Bajrami/Murseli (KOS), Kurt/Kuru (TUR)-Prevorčnik/Okroglič (SLO). Prevorčnik/Okroglič (SLO)-Bajrami/Murseli (KOS), Kurt/Kuru (TUR)-Petruf/Jancok (SVK).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool H. 6 giugno: 11:15 Ciezkowska/Lunio (POL)-Hododi/Miu (ROU), Niederhauser/Kernen (SUI)-Gillies/Wylie (SCO). 17:50: Ciezkowska/Lunio (POL)-Gillies/Wylie (SCO), Niederhauser/Kernen (SUI)-Hododi/Miu (ROU). 7 giugno: Hododi/Miu (ROU)-Gillies/Wylie (SCO), Niederhauser/Kernen (SUI)-Ciezkowska/Lunio (POL).

Pool G. 6 giugno: 11:15: Javornik/Marolt (SLO)-Panekova/Podhradska (SVK), Lyø/Krogh (DEN)-Saxne/Madestam (SWE). 17:50: Javornik/Marolt (SLO)-Saxne/Madestam (SWE), Lyø/Krogh (DEN)-Panekova/Podhradska (SVK). 7 giugno: Panekova/Podhradska (SVK)-Saxne/Madestam (SWE), Lyø/Krogh (DEN)-Javornik/Marolt (SLO).

Pool F. 6 giugno 10:30: Thelle/Mol (NOR)-Terze/Ćubelić (CRO), Pavelková/Pavelková (CZE)-Demirkiran/Nehir (TUR). 17:00: Thelle/Mol (NOR)-Demirkiran/Nehir (TUR), Pavelková/Pavelková (CZE)-Terze/Ćubelić (CRO). 7 giugno: Terze/Ćubelić (CRO)-Demirkiran/Nehir (TUR), Pavelková/Pavelková (CZE)-Thelle/Mol (NOR).

Pool E. 6 giugno 10:30: Beutel/Uhl (GER)-Balac/Validzic (SRB), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Lazarenko/Kurnikova (UKR). 17:00: Beutel/Uhl (GER)-Lazarenko/Kurnikova (UKR), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Balac/Validzic (SRB). 7 giugno: Balac/Validzic (SRB)-Lazarenko/Kurnikova (UKR), Ebere/Konstantinova (LAT)-Beutel/Uhl (GER).

Pool D. 6 giugno 09:45: Konink/Poiesz (NED)-Jashari/Avdullahu (KOS), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU). 16:10: Konink/Poiesz (NED)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Jashari/Avdullahu (KOS). 7 giugno: Jashari/Avdullahu (KOS)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Konink/Poiesz (NED).

Pool C. 6 giugno: 09:00: Mattavelli/Pasa (ITA)-Sinisalo/Muukka (FIN), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT). 15:20: Mattavelli/Pasa (ITA)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Sinisalo/Muukka (FIN). 7 giugno: Sinisalo/Muukka (FIN)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Mattavelli/Pasa (ITA)

Pool B. 6 giugno 09:45: Kuivonen/Jürgenson (EST)-Vasvári/Gubik (HUN), IIzuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Akyuz/Gokcen (TUR). 16:10: Kuivonen/Jürgenson (EST)-Akyuz/Gokcen (TUR), Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Vasvári/Gubik (HUN). 7 giugno: Vasvári/Gubik (HUN)-Akyuz/Gokcen (TUR), Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Kuivonen/Jürgenson (EST).

Pool A. 6 giugno 09:00: Van Deun/Coens (BEL)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Ceylin/Simdim (TUR)-Carro/Serrano (ESP). 15:20: van Deun/Coens (BEL)-Carro/Serrano (ESP), Ceylin/Simdim (TUR)-Rabitsch/Trailovic (AUT). 7 giugno: Rabitsch/Trailovic (AUT)-Carro/Serrano (ESP), Ceylin/Simdim (TUR)-Van Deun/Coens (BEL)