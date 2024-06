Basket, Gianmarco Pozzecco: “Non so cosa succederà in Portorico, ma giocheremo per la maglia azzurra”

Buona anche la seconda per l’Italbasket. Dopo il successo contro la Georgia, la squadra di Gianmarco Pozzecco si toglie la soddisfazione di battere la Spagna a Madrid dopo un tempo supplementare. Vittoria per 87-84 per gli azzurri, che si preparano al meglio per il Preolimpico a Portorico, che comincerà la prossima settimana con le prime sfide del girone contro Bahrain e i padroni di casa.

Ancora una volta è Danilo Gallinari il principale protagonista tra le fila azzurre, con il Gallo che mette a referto 16 punti. Molto importanti anche i 14 punti di Marco Spissu (con 6 assist) e i 12 di Stefano Tonut. Nove punti per Petrucelli, otto per Pajola, Melli, Polonara e Mannion.

Queste le parole del CT azzurro a fine partita dal sito della FIP: “Siamo molto felici. Abbiamo giocato una partita solida contro una squadra molto importante e su un campo complicato. Non so cosa succederà ora in Portorico ma questi ragazzi giocano con ardore e soprattutto con un legame per la maglia azzurra che è commovente”

Ha parlato anche uno dei protagonisti in campo, Marco Spissu: “Era un’amichevole ma sembrava una finale. Volevamo a tutti i costi portarla a casa contro una squadra molto tosta. Una bella vittoria in un palazzetto incredibile e un tifo pazzesco. Mi piace prendermi le responsabilità e l’ho fatto anche stasera. E’ andata bene e ora pensiamo al Preolimpico con fiducia”.