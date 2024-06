Baseball: l’Italia verso l’Haarlem Week. I convocati per il raduno del 26 giugno

La Nazionale italiana di baseball torna in campo. Domani, mercoledì 26 giugno, il gruppo più esperto degli azzurri si ritroverà a Parma per gettare le basi sulla Haarlem Baseball Week, in programma dal 12 al 19 luglio.

Sarà di fatto l’ultimo impegno dei nostri ragazzi prima di un altro raduno, previsto da programma dal 9 all’11 lugio, dunque al ridosso della competizione nei Paesi Bassi.

Lo staff è composto dagli allenatori Stefano Cappuccini, Alberto D’Auria, Carlo Del Santo, Michele Gerali, Christian Gnudi, oltre che dai pitching coach Rolando Cretis e Roberto Corradini, dal preparatore fisico Daniele Santolupo, dal fisioterapista e dal responsabile materiali Massimo Baldi e dal dottor Davide Ortolina.

Ventitré il numero complessivo dei convocati. Prevista anche la presenza del Capitano Alberto Mineo, il quale non prenderà parte all’attività fisica in campo in quanto ancora in fase di recupero dopo l’infortunio che l’ha tenuto recentemente lontano dal diamante. Di seguito la lista completa:

RADUNO ITALIA BASEBALL: I CONVOCATI