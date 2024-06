ATP Maiorca, Fabio Fognini batte in due tie-break Brouwer e torna a vincere sull’erba

Tre anni dopo Fabio Fognini torna a vincere sull’erba! L’ultima volta aveva superato Laslo Djere in un secondo turno a Wimbledon, in questa occasione batte l’olandese Gijs Brouwer con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5) in un’ora e quaranta minuti al primo turno dell’ATP 250 di Maiorca e affronterà uno tra Eubanks e Mensik al secondo turno.

Il primo set è davvero equilibrato e molto tirato: si gioca punto a punto, i due non si risparmiano e non riescono rispettivamente a sfruttare alcune chance per indirizzare il parziale. Fognini ha un paio di palle break nel primo game che sono annullate egregiamente dall’olandese con il servizio, mentre sul 3-4 è Brouwer a ritrovarsi 0-40 in risposta e a non riuscire a convertire nessuna delle occasioni, con Fabio decisamente bravo nel muoverlo all’interno dello scambio. Si giunge al tiebreak e qui il giocatore ligure è molto attento: va avanti di un mini-break e gioca con grande concentrazione, in modo ordinato, aggiudicandosi così il tiebreak per 7-4 e il primo set.

Nel secondo set arriva subito un momento di distrazione per Fognini: nel primo game commette qualche errore di troppo e finisce per perdere così il servizio. Lo svantaggio dura poco: dallo 0-2 riesce subito a rientrare il giocatore di Arma di Taggia, giocando un ottimo turno di risposta, aggressivo e muovendo con pazienza e sagacia tattica la palla. Si torna quindi al tiebreak ed è ancora Fognini a partire meglio andando sul 3-1. Il mini-break viene ceduto con un brutto errore di dritto, ma ripreso con uno splendido passante. Il ligure chiude quindi sul 7-5 e vince il match con un recupero clamoroso e ottiene un successo fondamentale anche per il morale.

Fognini che ha servito particolarmente bene: 10 ace, 78% di resa con la prima di servizio e 69% con la seconda. Inoltre ha salvato tre delle quattro palle break concesse durante il match.