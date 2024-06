ATP Halle, Struff sconfigge Tsitsipas e affronterà Sinner ai quarti. Hurkacz per Giron

Halle ha i suoi otto giocatori che faranno parte degli ottavi di finale. C’è Jannik Sinner, che ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan in una partita difficile e dura, niente Matteo Berrettini che, dopo un buon primo set, ha abbassato la qualità del suo gioco e ha dovuto alzare bandiera bianca contro Marcos Giron.

Il numero 1 al mondo avrà di fronte ai quarti un giocatore difficile da interpretare in Jan-Lennard Struff. Per il tedesco, padrone di casa, un doppio 6-4 contro Stefanos Tsitsipas, con il greco che ha spesso fatto fatica ad adattarsi all’erba. Per Jannik sarà dunque un gran bel banco di prova contro un vero e proprio specialista.

Per Giron, per la quarta volta ai quarti di finale di un torneo ATP in stagione, la prima però in un 500, ci sarà Hubert Hurkacz. Il polacco non ha avuto vita facile contro James Duckworth, che ha provato a mettere i bastoni tra le ruote al numero 9 al mondo ma uscendone solo con una sconfitta, seppur combattuta.

ATP HALLE 2024, RISULTATI 20 GIUGNO

H. Hurkacz b. J. Duckworth 7-6 6-4

J. Sinner b. F. Marozsan 6-4 6-7 6-3

M. Giron b. M. Berrettini 3-6 6-4 6-3

J-L. Struff b. S. Tsitsipas 6-4 6-4