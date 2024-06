ATP Halle, Jannik Sinner ha un percorso scomodo, ci sono altri tre azzurri

Un tabellone di altissimo livello nell’ATP 500 di Halle, il torneo più prestigioso al pari del Queen’s in preparazione a Wimbledon. La bellezza di sei top 10 presenti, più il campione in carica, ossia Alexander Bublik. Inoltre per i colori italiani c’è grande curiosità, con ben cinque italiani presenti.

Su tutti chiaramente c’è Jannik Sinner, al primo torneo da neo numero 1 del mondo. Un tabellone tutt’altro che semplice per il giocatore altoatesino che affronterà Tallon Griekspoor: l’olandese quest’anno l’ha messo estremamente in difficoltà a Miami, strappandogli un set e mettendogli grande pressione. Poi al secondo turno uno tra Marozsan e Safiullin e soprattutto ai quarti probabilmente uno tra Tsitsipas e Struff. Verrà messo subito alla prova l’adattamento su questa superficie.

Giocherà anche Matteo Berrettini: il romano non ha ricevuto wild card al Queen’s e a Londra non ha potuto neppure chiedere special exempt, avendolo chiesto Nakashima prima di lui. L’azzurro è quindi ad Halle proprio beneficiando della regola dell’SE e vedremo con quali energie arriverà dopo il percorso fatto a Stoccarda: l’esordio sarà contro un qualificato per trovare poi uno tra Giron e Rublev.

Curiosità ci sarà anche per gli altri italiani che non sono stati fortunati: poche chance per Luciano Darderi che troverà Jan-Lennard Struff. L’italo-argentino non ha fatto il minimo adattamento all’erba, avendo giocato questa settimana il Challenger di Perugia sulla terra battuta. Flavio Cobolli affronterà Hubert Hurkacz, a suo agio su questa superficie e già campione di questo torneo. Infine Lorenzo Sonego che avrà un match più giocabile contro Miomir Kecmanovic ma affronterebbe molto probabilmente Zverev agli ottavi.