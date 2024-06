Atletica, Zaynab Dosso e Catalin Tecuceanu tornano in gara dopo i bronzi europei: grandi tempi a Trieste?

Due italiani arricchiranno il Triveneto Meeting, che andrà in scena sabato 22 giugno a Trieste. Zaynab Dosso e Catalin Tecuceanu saranno i grandi protagonisti al campo Draghiccio, pronti a rimettersi in gioco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Roma, rispettivamente sui 100 metri e sugli 800 metri.

La velocista emiliana, sempre più vicina a sfondare il muro degli undici secondi, riparte dal record italiano di 11.01 corso nella semifinale della rassegna continentale e cercherà di scendere sotto la barriera. Il bronzo mondiale sui 60 metri indoor, ormai entrata in una nuova dimensione internazionale, incrocerà le compagne di staffetta Anna Bongiorni e Gloria Hooper.

Catalin Tecuceanu sarà invece impegnato sui due giri di pista e nel ha nel mirino, magari in un altro evento di maggiore spessore, l’assalto al mitico record italiano che Marcello Fiasconaro detiene dal 1973 (1:43.7). Il vicentino, capace di esprimersi in 1:44.01 poche settimane fa ad Asti, cercherà una prova di efficienza nel capoluogo giuliano, dove sono annunciati anche i sudafricani Ruswahò Samaai e Jovan Van Vuuren nel salto in lungo.