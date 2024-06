Atletica, Valentina Trapletti: “Non mi aspettavo davvero un risultato così grande”

Iniziano con una doppietta per l’Italia gli Europei 2024 di atletica, scattati a Roma con la 20 km di marcia femminile, in cui ha vinto Antonella Palmisano davanti a Valentina Trapletti: la lombarda, medaglia d’argento, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD al termine della gara.

L’emozione dell’azzurra: “Sono incredula, sono proprio incredula, sono super felice, ci ho creduto, ma non così tanto. Non mi aspettavo davvero un risultato così grande, quindi devo ringraziare tantissimo il pubblico, che si è sentito dal primo all’ultimo chilometro e non ci ho capito niente“.

Il racconto della gara: “E’ stata spaziale, veramente bellissima, in un contesto pazzesco, perché veramente Roma è magica, e il percorso, ovviamente, intorno allo Stadio dei Marmi era magico, è stato tutto incredibile quindi devo dire un grazie enorme a tutti“.