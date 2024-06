Atletica, Trapletti e Agrusti in trionfo agli Assoluti con il personale nella 10 km di marcia

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica si è aperta a La Spezia con lo svolgimento delle 10 km di marcia su strada, andate in scena sul tracciato cittadino di via Domenico Chiodo. Nonostante l’assenza di alcuni big azzurri del tacco e punta come Antonella Palmisano, Massimo Stano e Francesco Fortunato, entrambe le gare hanno regalato degli spunti interessanti.

Primo titolo nazionale assoluto in carriera per Andrea Agrusti, che ha migliorato di 31″ il personale andando per la prima volta sotto i 40 minuti con un notevole tempo finale di 39:55, al termine di una 10 km tutta all’attacco in cui ha imposto il suo ritmo sin dal primo chilometro scremando il gruppo e ritrovandosi da solo dopo un paio di giri.

Podio completato in seconda posizione da Michele Antonelli con 40:06 (primato personale) e da Gianluca Picchiottino con 40:21, ma hanno ben figurato anche Davide Finocchietti con 40:38 (miglior tempo in carriera) ed il promettente junior classe 2006 Giuseppe Disabato quinto con 40:43, a undici secondi dal suo record tricolore U20.

Pronostico rispettato nella competizione femminile, con Valentina Trapletti che si è confermata campionessa italiana della 10 km per la terza edizione consecutiva tirando giù una trentina di secondi alla sua miglior prestazione di sempre e chiudendo in 43:54. Prosegue dunque la stagione da sogno della 38enne lombarda, dopo l’oro mondiale a squadre nella staffetta mista ed il recente argento europeo a Roma sulla 20 km. Distacchi abissali per la concorrenza, con Nicole Colombi argento in 45:05 e Federica Curiazzi bronzo in 46:08.