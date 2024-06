Atletica, terribile incidente a Trieste: Evgeni Enev finisce con la testa nella buca dell’asta

Un bruttissimo incidente ha avuto luogo al Triveneto Meeting, andato in scena oggi pomeriggio a Trieste. Il bulgaro Evgeni Enev è caduto con busto e testa nella buca del salto con l’asta, ovvero la parte non protetta dal materasso. Il 22enne stava cercando di superare l’asticella posta a 5.23 metri, ma purtroppo non è riuscito nel proprio intento ed è caduto nella zona di imbucata, l’unico settore che non può prevedere la presenza di protezioni.

Evgeni Enev è rimasto a terra incosciente, è stato soccorso e poi è stato portato via dal campo in barella. Il classe 2001, che vanta un personale di 5.32 metri e che è stato campione nazionale per due volte, muoveva leggermente la testa ma non parlava. La gara di salto con l’asta è stata giustamente sospesa su richiesta degli stessi atleti.

Come riporta Rai News, Alessandro Coppola, organizzatore del meeting, ha parlato col personale dell’ambulanza in appoggio alla manifestazione: Evgeni Enev si trova in pronto soccorso e, sempre secondo Rai News, sarebbe cosciente e muoverebbe gli arti. L’auspicio è che il bulgaro possa recuperare rapidamente e che si lasci alle spalle questo bruttissimo pomeriggio nel capoluogo giuliano.