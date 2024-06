Si preannuncia una prima serata davvero molto ricca agli Europei 2024 di atletica leggera, dove verranno assegnate le prime medaglie della rassegna continentale. Si incomincerà con la 20 km di marcia femminile, dove Antonella Palmisano spera di fare impazzire il pubblico di Roma, ma poi i riflettori si accenderanno sulla pista dell’Olimpico per altri due atti conclusivi diretti: la 4×400 mista e i 5000 metri femminile.

Nella staffetta del miglio, con due uomini e due donne al via, l’Italia proverà ad abbassare il proprio miglior tempo ottenuto all’interno della finestra di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero il 3:13.56 siglato agli Europei a squadre dello scorso anno.

Gli azzurri vantano al momento il secondo e ultimo tempo di ripescaggio, chi non si è qualificato attraverso i Mondiali e le World Relays (proprio come la nostra Nazionale) avrà tempo fino al 30 giugno per migliorarsi e strappa uno degli ultimi due pass a disposizione dei Giochi. Il DT Antonio La Torre ha svelato il quartetto tricolore: Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Con questa formazione si proverà a inseguire il podio e a compiere un passo importante verso la rassegna a cinque cerchi.