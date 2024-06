Atletica, Matteo Togni batte un record di Lorenzo Simonelli! Nuovi talenti crescono sui 110 hs

Matteo Togni si è messo in bellissima mostra a Ginevra (Svizzera), correndo sui 110 ostacoli con barriere assolute da 106 cm e stabilendo la miglior prestazione italiana under 20. Il 18enne si è infatti espresso in un rilevante 13.73 con 0,2 m/s di vento a favore e ha migliorato di sei centesimi il 13.79 stabilito da Lorenzo Simonelli nel 2021: oggi è crollato un primato giovanile dell’attuale Campione d’Europa assoluto della specialità, autore di un roboante 13.05 a Roma un paio di settimane fa.

Il portacolori della Bergamo Stars Atletica prova a seguire le orme del laziale, dopo aver già siglato il miglior crono nazionale under 20 sui 60 ostacoli al coperto (7.76, sei centesimi meglio di Simonelli). Matteo Togni ha concluso al sesto posto appena alle spalle di Hassane Fofana (13.72), mentre Veronica Besana è terza sui 100 ostacoli in 13.04 (-0,4 m/s) ed Elena Carraro settima in 13.40.

Sempre in terra elvetica, sotto la pioggia che ha caratterizzato l’inizio del meeting, Daisy Osakue si è fermata al secondo posto nel lancio del disco con 59.10 metri e Sonia Malavisi ha chiuso in seconda posizione nel salto con l’asta con 4.30. Arianna De Masi quarta sui 100 metri in 11.38 (0,7 m/s di brezza in faccia), Lorenzo Benati ha corso i 400 metri in 47.81 e Giancarla Trevisan ha chiuso on 42.96, mentre Roberto Rigali ha corso i 100 metri in un alto 10.48 (vento nullo).