Atletica, Matteo Melluzzo: “Eravamo molto tranquilli, sapevamo quello che potevamo fare”

Matteo Melluzzo ha dato il via alla vittoria della staffetta 4×100 metri maschile agli Europei 2024 di atletica leggera, conclusi a Roma: l’azzurro, infatti, ha corso la frazione d’apertura in 10″45, risultando il migliore tra coloro che sono partiti dai blocchi.

L’Italia, poi, con i contributi di Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, in ordine di frazione, ha dominato la gara, andando a vincere a mani basse (e con Filippo Tortu al traguardo in posizione eretta ed a braccia larghe) con il miglior tempo stagionale continentale in 37″82.

Grandissima e tangibile l’emozione di Matteo Melluzzo ai microfoni di Rai Sport HD, ai quali l’azzurro è davvero di pochissime parole: “Bello, sono contento. Non ho parole, sono molto molto emozionato. Che dire, eravamo molto tranquilli, sapevamo quello che potevamo fare“.