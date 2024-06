Atletica, Marco Lingua immortale: a 46 anni vince i Campionati Italiani! Sorpasso all’ultimo assalto

Marco Lingua sembra essere sportivamente immortale e a 46 anni è riuscito ancora una volta a vincere la gara di lancio del martello ai Campionati Italiani Assoluti. Un highlander indomabile che si diverte come un bambino e che a La Spezia ha piazzato la sua stoccata da veterano, spedendo l’attrezzo a 69.66 metri all’ultimo tentativo e battendo per quattro centimetri Giorgio Olivieri (69.62), mentre Davide Costa ha completato il podio con 69.33.

Il lancio del martello italiano non sta godendo di buona salute al maschile (mentre al femminile va ricordato che Sara Fantini è la Campionessa d’Europa) e le misure odierne sono poco rilevanti in ottica internazionale, ma va dato pieno merito a un’icona dell’atletica tricolore. Marco Lingua ha infatti conquistato il diciottesimo titolo in carriera (tra invernali ed estivi), ad addirittura diciannove anni di distanza dal primo sigillo datato 2005.

Il piemontese, che vanta un personale di 79.97 metri (a Bydgoszcz nel 2008), fu decimo ai Mondiali 2017 e undicesimo agli Europei nel 2006 e nel 2018. In carriera vanta due partecipazioni alle Olimpiadi: a Pechino 2008 e Rio 2016 concluse senza misure all’attivo, chiaramente il riscontro di oggi pomeriggio non è sufficiente per ambire ai Giochi di Parigi 2024.