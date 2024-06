Atletica, Leonardo Fabbri torna in gara da Campione d’Europa: in Polonia per nuove misure di grido

Leonardo Fabbri farà il proprio ritorno in gara nella giornata di giovedì 20 giugno, quando sarà impegnato a Bydgoszcz (Polonia) in una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il fresco Campione d’Europa di getto del peso, capace di scagliare l’attrezzo a 22.45 metri allo Stadio Olimpico di Roma, ha scelto questo appuntamento per riprendere confidenza con la pedana in una competizione agonistica e proseguire la propria marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il fuoriclasse toscano, che ha siglato un roboante record italiano un mesetto fa (22.95 metri a Savona), è sempre più vicino al muro dei 23 metri e sta vivendo un eccellente stato di forma. Il vice campione del mondo inseguirà l’ennesima prestazione di spessore sfidando diversi rivali continentali come il polacco Michal Haratyk, il britannico Scott Lincoln, il ceco Tomas Stanek e l’altro padrone di casa Konrad Bukowiecki.

Mai sotto i 22.40 nelle sei gare dal 1° maggio a oggi (a esclusione della qualificazione di Roma in cui è bastato appoggiare il peso a 21.10), l’azzurro è attualmente al secondo posto delle liste mondiali dell’anno, dietro allo statunitense Joe Kovacs (23.13) in attesa di vedere all’opera il primatista mondiale Ryan Crouser ai Trials Olimpici (per il momento il padrone della specialità è fermo a 22.80 metri).