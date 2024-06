Atletica, le polemiche sulle assenze ai Campionati Italiani e una data scomoda tra Europei ed Olimpiadi

Nonostante il grande entusiasmo per una prima parte di stagione eccezionale e soprattutto per un’edizione da record degli Europei in casa a Roma, la settimana di avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia 2024 (29-30 giugno) è stata caratterizzata dalle polemiche. Ieri ha tenuto banco infatti il botta e risposta a distanza tra Marcell Jacobs ed il Presidente della FIDAL Stefano Mei in merito al forfait dello sprinter lombardo.

“Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli. Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro”, l’annuncio del Campione Olimpico ed Europeo in carica sui 100 e nella 4×100.

“Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tantomeno ha informato il settore tecnico. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo”, la reazione del presidente federale Mei.

Quella di Jacobs (che ha lasciato Rieti in questi giorni per raggiungere la famiglia negli States) non è l’unica assenza pesante tra i big dell’atletica azzurra, infatti hanno rinunciato alla rassegna tricolore di La Spezia anche i vari Filippo Tortu, Chituru Ali, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Mattia Furlani, Antonella Palmisano, Yeman Crippa, Andy Diaz, Catalin Tecuceanu e Larissa Iapichino.

La scomoda collocazione in calendario di questi Assoluti tra gli Europei di Roma ed i Giochi Olimpici di Parigi rappresenta il motivo principale dei tanti forfait per chi ha già ottenuto il pass a cinque cerchi e può dunque programmare con maggiore serenità la preparazione per l’appuntamento clou della stagione, senza rischiare infortuni o contrattempi fisici.