Atletica, gli avversari di Mattia Furlani agli Europei: non solo Tentoglou. Le misure stagionali

Sarà sfida a due o nel duello per l’oro del salto in lungo si inserirà qualche altro specialista oltre ai due protagonisti di questo primo scorcio di stagione? Sarà la magica pedana dello Stadio Olimpico a dare la risposta. In prima linea per la vittoria del campionato continentale ci sono il vicecampione mondiale indoor Mattia Furlani e il fenomenale greco Miltiádis Tentóglou, un atleta dalla carriera stellare, iridato, olimpionico e attuale campione europeo. Questa sfida epica è annunciata come una delle più emozionanti dell’Europeo di Roma 2024.

Il confronto tra i due talenti si è già vissuto a Glasgow, nel Mondiale indoor, dove entrambi hanno registrato un eccezionale salto di 8,22 metri. E’ stato però il greco ad avere la meglio sul giovane italiano. Mattia Furlani, a sua volta, ha fatto parlare di sé conquistando il primato mondiale Under 20 con un impressionante salto di 8,36 metri durante la primavera.

La competizione, però, non si ferma qui e sono diversi gli atleti che potrebbero dire la loro in chiave podio e magari inserirsi nella lotta per una delle prime due posizioni: accanto al greco e all’azzurro, ci sono altri nomi di spicco pronti a lasciare il segno. Tra questi spiccano il talentuoso svizzero Simon Ehammer, che si cimenterà nel salto in lungo a Roma, mentre rimanderà la sfida nel decathlon ai Giochi di Parigi. Un altro giovane talento da tenere d’occhio è il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, insieme al croato Filip Pravdica, autore di un impressionante salto di 8,35 metri poche settimane fa.

In un contesto di crescita di condizione, non possiamo dimenticare l’altro rappresentante italiano, Filippo Randazzo, che ha recentemente superato la soglia degli otto metri, dimostrando di essere un contendente di prim’ordine. Nel panorama dei più medagliati, emerge lo svedese Montler, sebbene la sua stagione finora sia stata priva di grandi exploit.

Questa la top 10 della stagione nel salto in lungo maschile in Europa: 1) Miltiadis Tentoglou 8.36, 2) Mattia Furlani 8.36, 3) Filip Pravdica 8.35, 4) Simon Ehammer 8.25, 5) Daniel Egilsson 8.21, 6) Jacob Fincham-Dukes 8.20, 7) Simon Batz 8.18, 8) Gerson Baldé 8.14, 9) Bozhidar Sarâboyukov 8.12, 10) Filippo Randazzo 8.06. La vera dominatrice storica resta l’Urss, con ben cinque ori conquistati. L’Italia può vantare nel suo palmares soprattutto l’indimenticabile oro di Andrew Howe nel 2006. Con un tale livello di competitività e un passato glorioso.