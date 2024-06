Fausto Desalu: “Restando un po’ più sciolto me la sarei giocata per il bronzo”

Fausto Desalu si è classificato quinto nella finale dei 200 metri agli Europei 2024 di atletica leggera in corso a Roma: l’azzurro ha fatto segnare il crono di 20″59 nella gara in cui Filippo Tortu ha centrato la medaglia d’argento in 20″41. Desalu ha parlato dopo la gara ai microfoni della Rai.

Il bilancio della finale: “Ho dato tutto me stesso ed a metà gara eravamo tutti lì, dopo hanno incominciato a scapparmi un po’ via, e diciamo che se fossi rimasto un po’ più sciolto probabilmente me la sarei giocata per il bronzo. Io sinceramente mi sono visto quarto dalla mia prospettiva, dopo ho visto quinto“.

La sintesi di quanto accaduto in pista: “Sicuramente anche a livello cronometrico non è quello che mi aspettavo dopo la semifinale di ieri, la falsa partenza un po’ mi ha spiazzato, però poi sicuramente il tempo di reazione nel secondo start era più basso“.

L’azzurro tira le somme in vista di Parigi 2024: “Ci ho messo tutto me stesso, sono felice comunque di essere arrivato al primo appuntamento importante dell’anno col season best, la stagione ovviamente non è finita qui, ci sono le Olimpiadi tra 50 giorni più o meno, quindi adesso si resetta tutto e si pensa al futuro“.