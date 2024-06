Atletica, Elaine Thompson-Herah salterà le Olimpiadi: addio Parigi dopo i doppi ori tra 100 e 200

Elaine Thompson-Herah non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 e non potrà così andare a caccia della mitologica tripletta, dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 100 e sui 200 metri sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020. La velocista giamaicana dovrà rinunciare ai Giochi a causa di un infortunio al tendine d’Achille e sui suoi profili social: “Sono devastata nel perdere le Olimpiadi quest’anno, ma alla fine è una questione di sport e la mia salute viene prima di tutto“.

L’ormai 32enne (spegnerà le candeline domani) si era infortunata a inizio giugno in una gara disputata a New York, quando era arrivata ultima e aveva dovuto essere portata fuori dalla pista a braccia, con una smorfia eloquente sul volto. La fuoriclasse caraibica non vuole arrendersi: “È una lunga strada, ma sono pronta per ricominciare, continuare a lavorare, riprendermi completamente e tornare alla mia carriera sulle piste“.

La giamaicana vanta un record personale sui 100 metri di 10.54, stabilito nel 2021, il secondo tempo più veloce della storia, appena dietro il record mondiale di 10.49 secondi stabilito da Florence Griffith-Joyner nel 1988.