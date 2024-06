Atletica, Dario Dester si autoelimina ai Campionati Italiani: clamoroso 0 nell’alto, il decathlon perde il primatista

Dario Dester si è clamorosamente autoeliminato nella gara di decathlon ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, incominciati oggi a La Spezia. Il primatista nazionale, reduce dal sesto posto agli Europei con il record italiano di 8.235 punti, ha commesso tre nulli nel salto in alto: entrato in gara a 1.84 metri, il 23enne non è mai riuscito a valicare l’asticella e ha così incamerato 0 punti. Un passaggio a vuoto totale che impedisce di inseguire il titolo nelle prove multiple, da autentico favorito della vigilia.

L’azzurro si era presentato all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare il tricolore e di ottenere un riscontro importante, utile per rinsaldare il piazzamento nel ranking di World Athletics e meritarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma con questa contro prestazione bisognerà rimanere in attesa (la finestra si chiude domani a mezzanotte, poi bisognerà fare tutti i conti del caso per scoprire gli ammessi ai Giochi non in possesso del minimo).

Dario Dester, frenato da un fastidio alla caviglia destra, aveva aperto la giornata con un 10.96 sui 100 metri (condizionato dal vento contrario di 1,1 m/s) e poi nel salto in lungo si era espresso in 7.24 metri, più tardi aveva gettato il peso a 13.44 metri prima del clamoroso episodio in pedana. A quel punto il cremonese non si è presentato sui blocchi di partenza dei 400 ostacoli: non avrebbe avuto senso continuare la gara. Dopo quattro prove comanda Andrea Cerrato con 3.929 punti davanti a Lorenzo Mellano (3.709) e Simon Zandarco (3.684).